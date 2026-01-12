Ciné-thé La petite cousine de Mehdi (Cinéma Rex) Brive-la-Gaillarde

Ciné-thé La petite cousine de Mehdi (Cinéma Rex)

3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

2026-01-30

De Amine Adjina

A 14h00.

La formule une séance + une rencontre + un thé gourmand

Infos: 05 55 22 41 69. .

3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69

