Conférence:Agir pour la biodiversité, enjeu majeur de notre temps (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde
Conférence:Agir pour la biodiversité, enjeu majeur de notre temps (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde mercredi 17 décembre 2025.
Conférence:Agir pour la biodiversité, enjeu majeur de notre temps (Centre culturel)
31 avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Par Didier Renson.
Entrée libre.
A 19h. .
31 avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
English : Conférence:Agir pour la biodiversité, enjeu majeur de notre temps (Centre culturel)
L’événement Conférence:Agir pour la biodiversité, enjeu majeur de notre temps (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-12-11 par Brive Tourisme