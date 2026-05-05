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Soirée Années 80 (Brasserie la Banou) Brive-la-Gaillarde

Soirée Années 80 (Brasserie la Banou) Brive-la-Gaillarde

Soirée Années 80 (Brasserie la Banou) Brive-la-Gaillarde jeudi 21 mai 2026.

Adresse : 37 Avenue du Maréchal Foch

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Soirée Années 80 (Brasserie la Banou)

37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:00:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

C’est Soirée Années 80 à la Banou !
Venez enflâmes le dancefloor sur la playlist de notre DJ !
Ambiance de folie garantie !   .

37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   contact@labanou.com

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English : Soirée Années 80 (Brasserie la Banou)

L’événement Soirée Années 80 (Brasserie la Banou) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-02 par Brive Tourisme

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