Soirée Années 80 (Brasserie la Banou) Brive-la-Gaillarde
Soirée Années 80 (Brasserie la Banou) Brive-la-Gaillarde jeudi 21 mai 2026.
Brive-la-Gaillarde
Soirée Années 80 (Brasserie la Banou)
37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
C’est Soirée Années 80 à la Banou !
Venez enflâmes le dancefloor sur la playlist de notre DJ !
Ambiance de folie garantie ! .
37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@labanou.com
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English : Soirée Années 80 (Brasserie la Banou)
L’événement Soirée Années 80 (Brasserie la Banou) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-02 par Brive Tourisme
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