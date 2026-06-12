Brive-la-Gaillarde

Bal des pompiers (Halle Brassens)

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-14 04:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Au programme: tombola, feu d’artifice, buvette et food truck sur place. L’amicale des pompiers de Brive vous attend nombreux pour ce traditionnel bal populaire animé par DJ FLORUM et DJ Starlight.

Entrée libre. .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Bal des pompiers (Halle Brassens)

L’événement Bal des pompiers (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-12 par Brive Tourisme