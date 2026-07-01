Concert musique baroque (Chapelle Saint Libéral) Brive-la-Gaillarde
samedi 11 juillet 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Concert musique baroque (Chapelle Saint Libéral)
Rue de Corrèze Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Concert musique baroque hommage aux compositeurs du siècle des Lumières avec l’ensemble les Barricades Mystérieuses.
A 17h.
Sur réservation auprès du musée Labenche dans la limite des places disponibles. Tel 05 55 08 17 70 ou accueil.labenche@brive.fr .
Rue de Corrèze Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70 accueil.labenche@brive.fr
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English : Concert musique baroque (Chapelle Saint Libéral)
L’événement Concert musique baroque (Chapelle Saint Libéral) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-03 par Brive Tourisme
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