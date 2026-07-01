Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Concert musique baroque (Chapelle Saint Libéral)

Rue de Corrèze Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 17:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Concert musique baroque hommage aux compositeurs du siècle des Lumières avec l’ensemble les Barricades Mystérieuses.

A 17h.

Sur réservation auprès du musée Labenche dans la limite des places disponibles. Tel 05 55 08 17 70 ou accueil.labenche@brive.fr .

Rue de Corrèze Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70 accueil.labenche@brive.fr

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English : Concert musique baroque (Chapelle Saint Libéral)

L’événement Concert musique baroque (Chapelle Saint Libéral) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-03 par Brive Tourisme