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Jeux pour tous (Ludothèque Municipale) Brive-la-Gaillarde

mercredi 8 juillet 2026 · Brive-la-Gaillarde

Jeux pour tous (Ludothèque Municipale) Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Allée Latreille
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Jeux pour tous (Ludothèque Municipale)

Allée Latreille Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Jeux de la Ludothèque pour tous.
Entrée libre
Infos: 05 55 87 16 23.   .

Allée Latreille Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 87 16 23  ludotheque@brive.fr

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English : Jeux pour tous (Ludothèque Municipale)

L’événement Jeux pour tous (Ludothèque Municipale) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-25 par Brive Tourisme

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