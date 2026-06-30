Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Jeux pour tous (Ludothèque Municipale)

Allée Latreille Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Jeux de la Ludothèque pour tous.

Entrée libre

Infos: 05 55 87 16 23. .

Allée Latreille Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 87 16 23 ludotheque@brive.fr

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English : Jeux pour tous (Ludothèque Municipale)

L’événement Jeux pour tous (Ludothèque Municipale) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-25 par Brive Tourisme