AGENDA · Brive-la-Gaillarde
Jeux pour tous (Ludothèque Municipale) Brive-la-Gaillarde
mercredi 8 juillet 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Jeux pour tous (Ludothèque Municipale)
Allée Latreille Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Jeux de la Ludothèque pour tous.
Entrée libre
Infos: 05 55 87 16 23. .
Allée Latreille Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 87 16 23 ludotheque@brive.fr
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English : Jeux pour tous (Ludothèque Municipale)
L’événement Jeux pour tous (Ludothèque Municipale) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-25 par Brive Tourisme
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