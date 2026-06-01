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1ère édition de la Foire du jeu de Brive (Parc de la Guierle) Brive-la-Gaillarde

1ère édition de la Foire du jeu de Brive (Parc de la Guierle) Brive-la-Gaillarde

1ère édition de la Foire du jeu de Brive (Parc de la Guierle) Brive-la-Gaillarde dimanche 5 juillet 2026.

Adresse
28 Quai Tourny
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Brive-la-Gaillarde

1ère édition de la Foire du jeu de Brive (Parc de la Guierle)

28 Quai Tourny Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Proposé par la Guilde ludique briviste.
De 10h à 19h.   .

28 Quai Tourny Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : 1ère édition de la Foire du jeu de Brive (Parc de la Guierle)

L’événement 1ère édition de la Foire du jeu de Brive (Parc de la Guierle) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-19 par Brive Tourisme

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