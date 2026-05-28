Brive-la-Gaillarde

Showdown Star Wars Unlimited (Le Goblin)

15 Rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Nouveau tournoi, cette fois en format Draft !!

Préinscription 20 €

Info et résa au comptoir de la boutique ou à quentin@legobelin.fr .

15 Rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine quentin@legobelin.fr

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English : Showdown Star Wars Unlimited (Le Goblin)

L’événement Showdown Star Wars Unlimited (Le Goblin) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-26 par Brive Tourisme