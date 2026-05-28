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Soirée jeu sur un plateau 14 ans + (Le Goblin) Brive-la-Gaillarde

Soirée jeu sur un plateau 14 ans + (Le Goblin) Brive-la-Gaillarde

Soirée jeu sur un plateau 14 ans + (Le Goblin) Brive-la-Gaillarde mercredi 24 juin 2026.

Adresse : 15 Rue Charles Teyssier

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Soirée jeu sur un plateau 14 ans + (Le Goblin)

15 Rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:00:00
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

Retrouvez les gobelins et leurs acolytes pour vous faire découvrir du gros jeu !
Encore d’excellents crus à venir découvrir….
Préinscription 20 €
(breuvage et grignotage compris)
Infos et résa à la boutique ou à quentin@legobelin.fr   .

15 Rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   quentin@legobelin.fr

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English : Soirée jeu sur un plateau 14 ans + (Le Goblin)

L’événement Soirée jeu sur un plateau 14 ans + (Le Goblin) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-26 par Brive Tourisme

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