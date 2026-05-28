Soirée jeu sur un plateau 14 ans + (Le Goblin) Brive-la-Gaillarde
Soirée jeu sur un plateau 14 ans + (Le Goblin) Brive-la-Gaillarde mercredi 24 juin 2026.
Brive-la-Gaillarde
Soirée jeu sur un plateau 14 ans + (Le Goblin)
15 Rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Retrouvez les gobelins et leurs acolytes pour vous faire découvrir du gros jeu !
Encore d’excellents crus à venir découvrir….
Préinscription 20 €
(breuvage et grignotage compris)
Infos et résa à la boutique ou à quentin@legobelin.fr .
15 Rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine quentin@legobelin.fr
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English : Soirée jeu sur un plateau 14 ans + (Le Goblin)
L’événement Soirée jeu sur un plateau 14 ans + (Le Goblin) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-26 par Brive Tourisme
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