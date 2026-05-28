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Cassild’art School (Le Goblin) Brive-la-Gaillarde

Cassild’art School (Le Goblin) Brive-la-Gaillarde

Cassild’art School (Le Goblin) Brive-la-Gaillarde samedi 27 juin 2026.

Adresse : 15 Rue Charles Teyssier

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Cassild’art School (Le Goblin)

15 Rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Vous êtes toujours plus nombreux(ses) à participer aux cours de peinture sur figurines de Cassilda, alors en voici d’avantage !
Préinscription 20 €
Reste à payer sur place 30 €
(breuvage et grignotage inclus)
Infos et résa contact@legobelin.fr   .

15 Rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   contact@legoblin.fr

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English : Cassild’art School (Le Goblin)

L’événement Cassild’art School (Le Goblin) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-26 par Brive Tourisme

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