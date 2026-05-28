Cassild’art School (Le Goblin) Brive-la-Gaillarde
Cassild’art School (Le Goblin) Brive-la-Gaillarde samedi 27 juin 2026.
Brive-la-Gaillarde
Cassild’art School (Le Goblin)
15 Rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Vous êtes toujours plus nombreux(ses) à participer aux cours de peinture sur figurines de Cassilda, alors en voici d’avantage !
Préinscription 20 €
Reste à payer sur place 30 €
(breuvage et grignotage inclus)
Infos et résa contact@legobelin.fr .
15 Rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@legoblin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cassild’art School (Le Goblin)
L’événement Cassild’art School (Le Goblin) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-26 par Brive Tourisme
À voir aussi à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
- La Pause EMMAÜS Après-midi jeux avec La Guilde ludique Brive Brive-la-Gaillarde 28 mai 2026
- The blue tone (Brive Jazz&co) Brive-la-Gaillarde 28 mai 2026
- Spectacle SEBASTIAN MARX EN RODAGE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde 28 mai 2026
- Festival du livre militaire (Espace des trois provinces) Brive-la-Gaillarde 29 mai 2026
- Repas fête des voisins (Les jardins d’Arcadie) Brive-la-Gaillarde 29 mai 2026