Brive-la-Gaillarde

Cassild’art School (Le Goblin)

15 Rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Vous êtes toujours plus nombreux(ses) à participer aux cours de peinture sur figurines de Cassilda, alors en voici d’avantage !

Préinscription 20 €

Reste à payer sur place 30 €

(breuvage et grignotage inclus)

Infos et résa contact@legobelin.fr .

15 Rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@legoblin.fr

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English : Cassild’art School (Le Goblin)

L’événement Cassild’art School (Le Goblin) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-26 par Brive Tourisme