Brive-la-Gaillarde

Soirée jeux (Briv’yolo)

Place Molière Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

On se retrouve au Briv’Yolo pour vous faire découvrir les coups de coeurs de Cannes (et d’autres). Encore plein de nouveautés à tester!

A 19h. .

Place Molière Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine quentin@legobelin.fr

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English : Soirée jeux (Briv’yolo)

L’événement Soirée jeux (Briv’yolo) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-26 par Brive Tourisme