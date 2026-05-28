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Soirée jeux (Briv’yolo) Brive-la-Gaillarde

Soirée jeux (Briv’yolo) Brive-la-Gaillarde

Soirée jeux (Briv’yolo) Brive-la-Gaillarde vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Place Molière

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Soirée jeux (Briv’yolo)

Place Molière Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

On se retrouve au Briv’Yolo pour vous faire découvrir les coups de coeurs de Cannes (et d’autres). Encore plein de nouveautés à tester!
A 19h.   .

Place Molière Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   quentin@legobelin.fr

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English : Soirée jeux (Briv’yolo)

L’événement Soirée jeux (Briv’yolo) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-26 par Brive Tourisme

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