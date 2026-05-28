Soirée jeux (Briv’yolo) Brive-la-Gaillarde
Soirée jeux (Briv’yolo) Brive-la-Gaillarde vendredi 26 juin 2026.
Brive-la-Gaillarde
Soirée jeux (Briv’yolo)
Place Molière Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
On se retrouve au Briv’Yolo pour vous faire découvrir les coups de coeurs de Cannes (et d’autres). Encore plein de nouveautés à tester!
A 19h. .
Place Molière Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine quentin@legobelin.fr
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English : Soirée jeux (Briv’yolo)
L’événement Soirée jeux (Briv’yolo) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-26 par Brive Tourisme
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