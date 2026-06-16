Exposition de l’Atelier encadrement (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde
Exposition de l’Atelier encadrement (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde mardi 23 juin 2026.
Brive-la-Gaillarde
Exposition de l’Atelier encadrement (Centre culturel)
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 09:00:00
fin : 2026-07-02 18:00:00
Date(s) :
2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03
En cette fin de saison, l’Atelier Encadrement du Centre Culturel de Brive dévoile les créations réalisées par ses participantes au cours de l’année.
Chaque mardi, une dizaine d’adhérentes se retrouvent dans une ambiance conviviale afin de s’initier et se perfectionner aux techniques de l’encadrement. Guidées dans leur pratique, elles développent au fil des séances leur créativité autour de projets variés.
Photographies, cartes postales anciennes ou contemporaines, souvenirs de voyage chaque sujet fait l’objet d’une mise en valeur soignée, alliant précision et recherche artistique. Cette exposition met ainsi à l’honneur leur travail minutieux et témoigne de la richesse de cet atelier.
Du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 18h
Entrée libre
Vernissage jeudi 25 juin à 18h30
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31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
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English : Exposition de l’Atelier encadrement (Centre culturel)
L’événement Exposition de l’Atelier encadrement (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-12 par Brive Tourisme
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