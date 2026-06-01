Les mercredis du Centre culturel: Atelier créatif (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde mercredi 17 juin 2026.

Brive-la-Gaillarde

Les mercredis du Centre culturel: Atelier créatif (Centre Culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

ATELIERS CRÉATIFS

De 5 à 10 ans

A 14h. .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51 contact@centreculturelbrive.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les mercredis du Centre culturel: Atelier créatif (Centre Culturel)

L’événement Les mercredis du Centre culturel: Atelier créatif (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-04 par Brive Tourisme