Les mercredis du Centre culturel: Atelier créatif (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde
Les mercredis du Centre culturel: Atelier créatif (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde mercredi 17 juin 2026.
Brive-la-Gaillarde
Les mercredis du Centre culturel: Atelier créatif (Centre Culturel)
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
ATELIERS CRÉATIFS
De 5 à 10 ans
A 14h. .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51 contact@centreculturelbrive.org
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English : Les mercredis du Centre culturel: Atelier créatif (Centre Culturel)
L’événement Les mercredis du Centre culturel: Atelier créatif (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-04 par Brive Tourisme
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