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Inititation à Donjons et Dragons (Le Goblin) Brive-la-Gaillarde

Inititation à Donjons et Dragons (Le Goblin) Brive-la-Gaillarde

Inititation à Donjons et Dragons (Le Goblin) Brive-la-Gaillarde vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 15 Rue Charles Teyssier

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Inititation à Donjons et Dragons (Le Goblin)

15 Rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Venez découvrir la première quête de la boîte d’inititiation du plus célèbre des jeux de rôle Les héros du confin du pays
Pré-inscription 20 € (breuvage et grignotage)
Info au comptoir de la boutique ou à gilles@legobelin.fr   .

15 Rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   quentin@legobelin.fr

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English : Inititation à Donjons et Dragons (Le Goblin)

L’événement Inititation à Donjons et Dragons (Le Goblin) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-26 par Brive Tourisme

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