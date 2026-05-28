Inititation à Donjons et Dragons (Le Goblin) Brive-la-Gaillarde
Inititation à Donjons et Dragons (Le Goblin) Brive-la-Gaillarde vendredi 12 juin 2026.
Brive-la-Gaillarde
Inititation à Donjons et Dragons (Le Goblin)
15 Rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Venez découvrir la première quête de la boîte d’inititiation du plus célèbre des jeux de rôle Les héros du confin du pays
Pré-inscription 20 € (breuvage et grignotage)
Info au comptoir de la boutique ou à gilles@legobelin.fr .
15 Rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine quentin@legobelin.fr
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English : Inititation à Donjons et Dragons (Le Goblin)
L’événement Inititation à Donjons et Dragons (Le Goblin) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-26 par Brive Tourisme
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