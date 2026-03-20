Festival du livre militaire (Espace des trois provinces) Brive-la-Gaillarde
Festival du livre militaire (Espace des trois provinces) Brive-la-Gaillarde vendredi 29 mai 2026.
Festival du livre militaire (Espace des trois provinces)
Avenue Bernadette et Jacques Chirac Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-29
Les 29 et 30 mai 2026 se déroulera la 2e édition du festival du livre militaire de Brive-la-Gaillarde. Pour l’occasion une centaine d’auteurs spécialistes du fait militaire seront réunis à la salle des Trois Provinces. .
Avenue Bernadette et Jacques Chirac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Festival du livre militaire (Espace des trois provinces)
L’événement Festival du livre militaire (Espace des trois provinces) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-16 par Brive Tourisme