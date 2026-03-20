Festival du livre militaire (Espace des trois provinces)

Avenue Bernadette et Jacques Chirac Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29

Les 29 et 30 mai 2026 se déroulera la 2e édition du festival du livre militaire de Brive-la-Gaillarde. Pour l’occasion une centaine d’auteurs spécialistes du fait militaire seront réunis à la salle des Trois Provinces. .

Avenue Bernadette et Jacques Chirac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Festival du livre militaire (Espace des trois provinces)

L’événement Festival du livre militaire (Espace des trois provinces) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-16 par Brive Tourisme