Ciné-Goûter: Pas pareil…et pourtant (Rex) Brive-la-Gaillarde
Ciné-Goûter: Pas pareil…et pourtant (Rex) Brive-la-Gaillarde mercredi 27 mai 2026.
Brive-la-Gaillarde
Ciné-Goûter: Pas pareil…et pourtant (Rex)
3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 16:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27 2026-05-30
Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence. Que notre couleur ne soit pas la même, que l’on soit plus petit ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du regard des autres, et réaliser ce pourquoi nous sommes fait. .
3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69
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English : Ciné-Goûter: Pas pareil…et pourtant (Rex)
L’événement Ciné-Goûter: Pas pareil…et pourtant (Rex) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-22 par Brive Tourisme
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