Brive-la-Gaillarde

Ciné-Goûter: Pas pareil…et pourtant (Rex)

3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 16:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27 2026-05-30

Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence. Que notre couleur ne soit pas la même, que l’on soit plus petit ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du regard des autres, et réaliser ce pourquoi nous sommes fait. .

3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69

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English : Ciné-Goûter: Pas pareil…et pourtant (Rex)

L’événement Ciné-Goûter: Pas pareil…et pourtant (Rex) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-22 par Brive Tourisme