Brive-la-Gaillarde

The blue tone (Brive Jazz&co)

6 Avenue Léo Lagrange Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Ce groupe est constitué de musiciens chevronnés et polyvalents, qui se produisent essentiellement dans la zone de Brive (Corrèze).28 mai 2026 au Stadium Jazz Café (Bowling Briviste 6, Av Léo Lagrange 19100 Brive)

Ouverture des portes 19h30 concert 20h00.

BILLETTERIE sur notre site.

15€ la place. Vous pouvez prendre un pack de 3 places

42€ seulement au lieu de 45€

Vous ne souhaitez pas acheter en ligne faites les réservation par e-mail contact@brivejazz.fr ou par le formulaire sur le site.

Téléphone Président 06.64.36.33.01 Secrétaire 06.13.27.28.47 .

6 Avenue Léo Lagrange Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@brivejazz.fr

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English : The blue tone (Brive Jazz&co)

L’événement The blue tone (Brive Jazz&co) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-02 par Brive Tourisme