Brive-la-Gaillarde

Repas fête des voisins (Les jardins d’Arcadie)

18 Avenue Alsace Lorraine Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 12:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Au menu: Kir pétillant, melon au porto, barbecue, frites, cabécou chaud salade verte, glace renversée.

Sous inscription avant le 26 mai. .

18 Avenue Alsace Lorraine Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 17 65 90

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English : Repas fête des voisins (Les jardins d’Arcadie)

L’événement Repas fête des voisins (Les jardins d’Arcadie) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-06 par Brive Tourisme