Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas fête des voisins (Les jardins d’Arcadie) Brive-la-Gaillarde

Repas fête des voisins (Les jardins d’Arcadie) Brive-la-Gaillarde

Repas fête des voisins (Les jardins d’Arcadie) Brive-la-Gaillarde vendredi 29 mai 2026.

Adresse : 18 Avenue Alsace Lorraine

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Repas fête des voisins (Les jardins d’Arcadie)

18 Avenue Alsace Lorraine Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 12:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Au menu: Kir pétillant, melon au porto, barbecue, frites, cabécou chaud salade verte, glace renversée.
Sous inscription avant le 26 mai.   .

18 Avenue Alsace Lorraine Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 17 65 90 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas fête des voisins (Les jardins d’Arcadie)

L’événement Repas fête des voisins (Les jardins d’Arcadie) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-06 par Brive Tourisme

À voir aussi à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)