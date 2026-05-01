Repas fête des voisins (Les jardins d’Arcadie) Brive-la-Gaillarde
Repas fête des voisins (Les jardins d’Arcadie) Brive-la-Gaillarde vendredi 29 mai 2026.
Brive-la-Gaillarde
Repas fête des voisins (Les jardins d’Arcadie)
18 Avenue Alsace Lorraine Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 12:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Au menu: Kir pétillant, melon au porto, barbecue, frites, cabécou chaud salade verte, glace renversée.
Sous inscription avant le 26 mai. .
18 Avenue Alsace Lorraine Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 17 65 90
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English : Repas fête des voisins (Les jardins d’Arcadie)
L’événement Repas fête des voisins (Les jardins d’Arcadie) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-06 par Brive Tourisme
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