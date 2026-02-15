Concert Malval Orchestre folk et poétique (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde

Concert Malval Orchestre folk et poétique (Auditorium Francis Poulenc)

rue du Dr Massenat Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Malval, c’est d’abord la rencontre d’Erika Maschke, hautboïste classique et enseignante au conservatoire de Brive, avec Jonathan Sarrabia, Baptiste Lherbeil et Robin Mairot, musiciens traditionnels. Ensemble, ils et elle empruntent avec joie toutes les musiques, au service de la chanson à texte ; celle déployant les poèmes sociaux et complaintes criminelles du début du 20 siècle.

Dans son antichambre, ni tout dehors sous la pluie des teknivals ni tout dedans au cœur du gala mondain, Malval construit des paysages contemplatifs, intenses et intérieurs, dansants parfois.

Tout public

Entrée 10€ (demi-tarif sous conditions) 05 55 18 17 80 conservatoire@brive.fr .

rue du Dr Massenat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 80

