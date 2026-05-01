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Visite guidée de l’exposition temporaire Mémoire de pierre. Corrèze Auschwitz (Musée Edmond Michelet) Brive-la-Gaillarde

Visite guidée de l’exposition temporaire Mémoire de pierre. Corrèze Auschwitz (Musée Edmond Michelet) Brive-la-Gaillarde

Visite guidée de l’exposition temporaire Mémoire de pierre. Corrèze Auschwitz (Musée Edmond Michelet) Brive-la-Gaillarde lundi 18 mai 2026.

Adresse : 4 rue champanatier

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : lundi 18 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Visite guidée de l’exposition temporaire Mémoire de pierre. Corrèze Auschwitz (Musée Edmond Michelet)

4 rue champanatier Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 17:00:00
fin : 2026-05-18

Date(s) :
2026-05-18

Visite guidée de l’exposition temporaire Mémoire de pierre. Corrèze Auschwitz à destination du grand public.
Sur réservation au 05.55.74.06.08.
Dans la limite de 15 personnes par visite.
Durée 1h.   .

4 rue champanatier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 06 08 

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English : Visite guidée de l’exposition temporaire Mémoire de pierre. Corrèze Auschwitz (Musée Edmond Michelet)

L’événement Visite guidée de l’exposition temporaire Mémoire de pierre. Corrèze Auschwitz (Musée Edmond Michelet) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-30 par Brive Tourisme

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