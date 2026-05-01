Visite guidée de l’exposition temporaire Mémoire de pierre. Corrèze Auschwitz (Musée Edmond Michelet) Brive-la-Gaillarde
Visite guidée de l’exposition temporaire Mémoire de pierre. Corrèze Auschwitz (Musée Edmond Michelet) Brive-la-Gaillarde lundi 18 mai 2026.
Brive-la-Gaillarde
Visite guidée de l’exposition temporaire Mémoire de pierre. Corrèze Auschwitz (Musée Edmond Michelet)
4 rue champanatier Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 17:00:00
fin : 2026-05-18
Date(s) :
2026-05-18
Visite guidée de l’exposition temporaire Mémoire de pierre. Corrèze Auschwitz à destination du grand public.
Sur réservation au 05.55.74.06.08.
Dans la limite de 15 personnes par visite.
Durée 1h. .
4 rue champanatier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 06 08
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English : Visite guidée de l’exposition temporaire Mémoire de pierre. Corrèze Auschwitz (Musée Edmond Michelet)
L’événement Visite guidée de l’exposition temporaire Mémoire de pierre. Corrèze Auschwitz (Musée Edmond Michelet) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-30 par Brive Tourisme
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