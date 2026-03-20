Conférence SSHAC: Nouvelles méthodes d’acquisition archéologique, exemple de Tintignac (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde

Conférence SSHAC: Nouvelles méthodes d’acquisition archéologique, exemple de Tintignac (Musée Labenche)

Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Par Fabien Loubignac, archéologue de la DRAC.

Par la SSHAC.

Gratuit. .

Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine sshacorreze19@gmail.com

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English : Conférence SSHAC: Nouvelles méthodes d’acquisition archéologique, exemple de Tintignac (Musée Labenche)

L’événement Conférence SSHAC: Nouvelles méthodes d’acquisition archéologique, exemple de Tintignac (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-16 par Brive Tourisme