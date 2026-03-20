Conférence SSHAC: Nouvelles méthodes d’acquisition archéologique, exemple de Tintignac (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde
Conférence SSHAC: Nouvelles méthodes d’acquisition archéologique, exemple de Tintignac (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde mardi 31 mars 2026.
Conférence SSHAC: Nouvelles méthodes d’acquisition archéologique, exemple de Tintignac (Musée Labenche)
Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
Par Fabien Loubignac, archéologue de la DRAC.
Par la SSHAC.
Gratuit. .
Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine sshacorreze19@gmail.com
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L’événement Conférence SSHAC: Nouvelles méthodes d’acquisition archéologique, exemple de Tintignac (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-16 par Brive Tourisme