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L’Empreinte Ballet Du romantisme aux grands classiques Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte Ballet Du romantisme aux grands classiques Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte Ballet Du romantisme aux grands classiques Brive-la-Gaillarde mardi 19 mai 2026.

Adresse : Place Aristide Briand

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte Ballet Du romantisme aux grands classiques

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 20:00:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-19 2026-05-20

Ballet de l’Opéra National de Bordeaux.
Casse-Noisette, La Sylphide ou Raymonda, les danseuses et danseurs de l’Opéra National de Bordeaux offrent un époustouflant panorama du ballet classique, pour goûter aux plus grands pas de deux ou de dix ! romantiques.   .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22 

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English : L’Empreinte Ballet Du romantisme aux grands classiques

L’événement L’Empreinte Ballet Du romantisme aux grands classiques Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme

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