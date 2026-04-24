Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte Ballet Du romantisme aux grands classiques

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-19 2026-05-20

Ballet de l’Opéra National de Bordeaux.

Casse-Noisette, La Sylphide ou Raymonda, les danseuses et danseurs de l’Opéra National de Bordeaux offrent un époustouflant panorama du ballet classique, pour goûter aux plus grands pas de deux ou de dix ! romantiques. .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

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English : L’Empreinte Ballet Du romantisme aux grands classiques

L’événement L’Empreinte Ballet Du romantisme aux grands classiques Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme