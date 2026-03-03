Théâtre de la grange Le voyeur Brive-la-Gaillarde

Théâtre de la grange Le voyeur

12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-05

Entre humour et vertige, une comédie qui glisse du burlesque à l’émotion pour révéler la tragédie silencieuse de la solitude.

A 20h. .

12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 97 99 theatredelagrange@wanadoo.fr

