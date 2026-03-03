Théâtre de la grange Le voyeur Brive-la-Gaillarde
Théâtre de la grange Le voyeur
12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-03-05
fin : 2026-03-06
2026-03-05
Entre humour et vertige, une comédie qui glisse du burlesque à l’émotion pour révéler la tragédie silencieuse de la solitude.
A 20h. .
12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 97 99 theatredelagrange@wanadoo.fr
English : Théâtre de la grange Le voyeur
