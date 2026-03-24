Troc de plantes (Place des Arcades) Brive-la-Gaillarde
Troc de plantes (Place des Arcades) Brive-la-Gaillarde jeudi 30 avril 2026.
Troc de plantes (Place des Arcades)
Place des Arcades Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Venez échanger ou donner des plantes de jardin ou d’intérieur, graines, boutures, bulbes…
De 16h à 18h. .
Place des Arcades Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 44 76
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English : Troc de plantes (Place des Arcades)
L’événement Troc de plantes (Place des Arcades) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-18 par Brive Tourisme