Brive-la-Gaillarde

Atelier BD dans le cadre de l’exposition temporaire Mémoire de pierre. Corrèze Auschwitz (Musée Edmond Michelet)

4 Rue Champanatier Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Plongez dans l’univers des bandes dessinées ambassadrices de l’Histoire, et notamment de la Seconde Guerre mondiale ! À travers plusieurs bandes dessinées, les enfants partent à la découverte de cette période, autrement…

Sur réservation au 05.55.74.06.08.

Dans la limite de 10 enfants par atelier.

Durée 1h. .

4 Rue Champanatier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 06 08

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English : Atelier BD dans le cadre de l’exposition temporaire Mémoire de pierre. Corrèze Auschwitz (Musée Edmond Michelet)

L’événement Atelier BD dans le cadre de l’exposition temporaire Mémoire de pierre. Corrèze Auschwitz (Musée Edmond Michelet) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-30 par Brive Tourisme