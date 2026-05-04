Exposition: Sand fard (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde
Exposition: Sand fard (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde lundi 4 mai 2026.
Brive-la-Gaillarde
Exposition: Sand fard (Centre culturel)
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 09:00:00
fin : 2026-05-18 18:00:00
Date(s) :
2026-05-04 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29
SANS FARD
Exposition de l’artiste Claire Freyssac
Du 04 au 29 mai 2026
Du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 18h
Entrée libre
Vernissage jeudi 07 mai à 18h30
Découvrez une étonnante galerie de portraits à la scénographie uniformisée. Cette mise en scène questionne sur notre essence et laisse s’épanouir l’individualité de chacun. Les visages ornés d’une seule et même fleur semble évoquer une déchirure, une fêlure telle une intervention chirurgicale.
Un trombinoscope qui interroge notre identité et notre place au sein du collectif, reflet d’un regard intérieur sur nos liens, nos fissures, nos relations et nos cicatrices.
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31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
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English : Exposition: Sand fard (Centre culturel)
L’événement Exposition: Sand fard (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme
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