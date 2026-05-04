Brive-la-Gaillarde

Exposition: Sand fard (Centre culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 09:00:00

fin : 2026-05-18 18:00:00

Date(s) :

2026-05-04 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29

SANS FARD

Exposition de l’artiste Claire Freyssac

Du 04 au 29 mai 2026

Du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 18h

Entrée libre

Vernissage jeudi 07 mai à 18h30

Découvrez une étonnante galerie de portraits à la scénographie uniformisée. Cette mise en scène questionne sur notre essence et laisse s’épanouir l’individualité de chacun. Les visages ornés d’une seule et même fleur semble évoquer une déchirure, une fêlure telle une intervention chirurgicale.

Un trombinoscope qui interroge notre identité et notre place au sein du collectif, reflet d’un regard intérieur sur nos liens, nos fissures, nos relations et nos cicatrices.

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31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

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English : Exposition: Sand fard (Centre culturel)

L’événement Exposition: Sand fard (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme