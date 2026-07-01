Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Little film festival au CGR Un petit air de famille

4 Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-29

Le Little Films Festival est de retour pour la huitième édition !

Au programme cette année, huit films pour le jeune public seront proposés.

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des aventures ? Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents !

Durée: 43 minutes.

Dès 4 ans. .

4 Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Little film festival au CGR Un petit air de famille

L’événement Little film festival au CGR Un petit air de famille Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-07 par Brive Tourisme