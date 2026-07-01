Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Little film festival au CGR Rita et crocoodile

4 Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-26 2026-07-28 2026-08-28

Le Little Films Festival est de retour pour la huitième édition !

Au programme cette année, huit films pour le jeune public seront proposés.

Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il est. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la montagne et quand il neige, font des courses de luge ou encore du ski. Ils partent même sur la Lune ! En somme, une amitié entre aventuriers !

Durée: 40 minutes.

Dès 3 ans. .

4 Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Little film festival au CGR Rita et crocoodile

L’événement Little film festival au CGR Rita et crocoodile Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-07 par Brive Tourisme