Dimanche détox Brive-la-Gaillarde
Dimanche détox Brive-la-Gaillarde dimanche 19 juillet 2026.
Dimanche détox
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Concert gratuit.
De 10h à 14h devant la Halle Gaillarde. .
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80
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English : Dimanche détox
L’événement Dimanche détox Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-11 par Brive Tourisme