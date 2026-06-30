Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Célébration de la fête nationale américaine (La Banou)

37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Venez célébrer la fête nationale américaine dans une ambiance 100% USA Concert, bière et Burgers ! .

37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@labanou.com

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English : Célébration de la fête nationale américaine (La Banou)

L’événement Célébration de la fête nationale américaine (La Banou) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-23 par Brive Tourisme