Brive-la-Gaillarde

Atelier jeune public: Couture animaux (Centre Culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-07-06 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Crée un oiseau en tissu à partir de vieux morceaux de vêtements.

Animé par Cécile Pouget / DURÉE 3 heures De 14h à 17h

À partir de 06 ans / 20 € .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

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English : Atelier jeune public: Couture animaux (Centre Culturel)

L’événement Atelier jeune public: Couture animaux (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-23 par Brive Tourisme