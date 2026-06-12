Ateliers jeune public: Broche en feutrine (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde
Ateliers jeune public: Broche en feutrine (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde mercredi 29 juillet 2026.
Brive-la-Gaillarde
Ateliers jeune public: Broche en feutrine (Centre culturel)
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 16:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Couds et brode une broche toute douce.
Animé par Clémence / DURÉE 2 heures De 14h à 16h
À partir de 08 ans / 5 €
Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.
Le matériel est fourni pour toutes les activités. .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
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English : Ateliers jeune public: Broche en feutrine (Centre culturel)
L’événement Ateliers jeune public: Broche en feutrine (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-12 par Brive Tourisme
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