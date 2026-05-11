Brive-la-Gaillarde

Soirée-événement à l’occasion des 50 ans du Musée (Jardins Musée Michelet)

4 rue Champanatier Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 18:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Une soirée-événement est organisée dans les jardins du musée Michelet. L’occasion de retracer par des évocations, sous forme de tables rondes, les événements qui ont marqué l’histoire du musée depuis sa création. .

4 rue Champanatier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 06 08

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English : Soirée-événement à l’occasion des 50 ans du Musée (Jardins Musée Michelet)

L’événement Soirée-événement à l’occasion des 50 ans du Musée (Jardins Musée Michelet) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-08 par Brive Tourisme