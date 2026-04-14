Distilerie DENOIX, Distillerie Denoix, Brive-la-Gaillarde

Distilerie DENOIX 5 et 6 juin Distillerie Denoix Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Venez découvrir la Distillerie Denoix !

Fondée en 1839 et spécialisée dans les liqueurs et apéritifs à base de fruits du terroir (noix, coings, pommes…), la Distillerie Denoix perpétue par son savoir-faire l’art des Maîtres-Liquoristes. Elle vous invite, le temps d’une visite, à partager des savoir-faire qui font sa réputation depuis maintenant 4 générations.

Toujours installée dans les locaux d’origine, la distillerie regorge d’outils centenaires. Admirez ainsi le vieil alambic, les chaudrons de cuivre où cuisent les sirops de sucre et les foudres en chêne du Limousin, où sont vieillies les liqueurs au fil des ans. Le tout dans une atmosphère parfumée par la macération d’écorces et de fruits. Et ne partez pas sans effectuer une dégustation de quelques produits, réputés chez les plus grands chefs cuisiniers : la liqueur Suprême Denoix en premier lieu, le QuinquiNoix, sans oublier la fameuse Moutarde Violette de Brive.

Distillerie Denoix 9 boulevard du maréchal Lyautey 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.denoix.com/ »}]

La Distillerie Denoix perpétue par son savoir-faire l’art des Maîtres-Liquoristes. Venez partager des savoir-faire qui font sa réputation depuis maintenant 4 générations.

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