Fête du court métrage: Projection Coloc’ Marbeau (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde

Fête du court métrage: Projection Coloc’ Marbeau (Centre Culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Projection des films BASTION et LE DERNIER SOIR, en présence de Raphaële Raffort et Matthias Simonet, réalisateur·ices du film LE DERNIER SOIR.

En deuxième partie de soirée, un repas partagé format auberge espagnole. .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

English : Fête du court métrage: Projection Coloc’ Marbeau (Centre Culturel)

