Brive-la-Gaillarde

Concert Chœur Chante Brive (Espace Chadourne)

Route de Lissac Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 20:30:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-03

La Fontaine…version jazz .

Des fables revisitées avec swing et humour.

Le 3 et 4 juin. .

Route de Lissac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 67 55 58

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English : Concert Chœur Chante Brive (Espace Chadourne)

L’événement Concert Chœur Chante Brive (Espace Chadourne) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-09 par Brive Tourisme