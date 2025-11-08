Concert Chœur Chante Brive (Espace Chadourne) Brive-la-Gaillarde
Concert Chœur Chante Brive (Espace Chadourne) Brive-la-Gaillarde mercredi 3 juin 2026.
Brive-la-Gaillarde
Concert Chœur Chante Brive (Espace Chadourne)
Route de Lissac Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 20:30:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-03
La Fontaine…version jazz .
Des fables revisitées avec swing et humour.
Le 3 et 4 juin. .
Route de Lissac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 67 55 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Chœur Chante Brive (Espace Chadourne)
L’événement Concert Chœur Chante Brive (Espace Chadourne) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-09 par Brive Tourisme
À voir aussi à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
- Soirée Karaoké (Brasserie TNT) Brive-la-Gaillarde 15 mai 2026
- Match Rugby Brive/ Nevers Brive-la-Gaillarde 15 mai 2026
- Magic boys Show exclusif (Le Cabaret Gaillard) Brive-la-Gaillarde 16 mai 2026
- Concert Malval Orchestre folk et poétique (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde 17 mai 2026
- Soirée-événement à l’occasion des 50 ans du Musée (Jardins Musée Michelet) Brive-la-Gaillarde 17 mai 2026