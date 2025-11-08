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Concert Chœur Chante Brive (Espace Chadourne) Brive-la-Gaillarde

Concert Chœur Chante Brive (Espace Chadourne) Brive-la-Gaillarde

Concert Chœur Chante Brive (Espace Chadourne) Brive-la-Gaillarde mercredi 3 juin 2026.

Adresse : Route de Lissac

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Concert Chœur Chante Brive (Espace Chadourne)

Route de Lissac Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 20:30:00
fin : 2026-06-04

Date(s) :
2026-06-03

La Fontaine…version jazz .
Des fables revisitées avec swing et humour.
Le 3 et 4 juin.   .

Route de Lissac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 67 55 58 

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English : Concert Chœur Chante Brive (Espace Chadourne)

L’événement Concert Chœur Chante Brive (Espace Chadourne) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-09 par Brive Tourisme

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