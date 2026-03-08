Apéro-concert: Shiny roads (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde

31 av. Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Duo acoustique. Reprise de musiques des années 60 à aujourd’hui.
Entrée libre / Buvette et planches sur place.   .

31 av. Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51 

