Apéro-concert: Shiny roads (Centre culturel)

31 av. Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Duo acoustique. Reprise de musiques des années 60 à aujourd’hui.

Entrée libre / Buvette et planches sur place. .

31 av. Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Apéro-concert: Shiny roads (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-06 par Brive Tourisme