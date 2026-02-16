Ciné club Utatel: Les dames du bois de Boulogne (Cinéma Rex/Utatel)

3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Hélène a la désagréable impression que son amant, Jean, lui échappe. Pour vérifier ses suppositions et faciliter de pénibles aveux, elle prêche le faux et apprend à son grand désarroi que Jean ne l’aime plus. Blessée, Hélène décide de se venger et monte un plan minutieux. Elle s’arrange pour que Jean rencontre Agnès, une danseuse de cabaret fort séduisante qu’elle a prise sous sa protection. Comme Hélène l’avait prévu, le plan fonctionne à merveille et Jean tombe immédiatement amoureux de la jeune femme. Consciente de ses écarts passés, Agnès manque de faire échouer la combinaison d’Hélène en révélant dans une lettre écrite à son fiancé qu’elle n’est qu’une fille perdue. Mais Jean refuse de lire la missive…

A 14h30. .

3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69 contact@cinemarex.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné club Utatel: Les dames du bois de Boulogne (Cinéma Rex/Utatel)

L’événement Ciné club Utatel: Les dames du bois de Boulogne (Cinéma Rex/Utatel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-02-13 par Brive Tourisme