Visite découverte du jardin, Le Jardin raconté, Brive-la-Gaillarde
Visite découverte du jardin, Le Jardin raconté, Brive-la-Gaillarde vendredi 5 juin 2026.
Visite découverte du jardin 5 – 7 juin Le Jardin raconté Corrèze
Le jardin est ouvert gratuitement pour les Rendez-vous aux jardins. Le reste de l’année, le jardin est ouvert uniquement sur rendez-vous et l’entrée est à 5€.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Visite guidée et commentée (environ 1h) à la découverte d’un jardin ornemental riche en biodiversité, un verger abritant des espèces rares, et un potager cultivé sans pesticide ni engrais chimique. La balade vous mènera parmi une centaine d’arbres et arbustes originaires des cinq continents, une collection de rosiers et une grande variété de plantes vivaces.
Le Jardin raconté 182, route de Ligniroux 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 85 81 81 http://le-jardin-raconté.fr/ Créé à partir de 1982, ce jardin offre une promenade végétale où se mêlent harmonieusement un jardin ornemental, un verger riche en espèces fruitières tant classiques que rares (nashi, plaqueminier…), ainsi que des hybrides et petits fruits. Le potager, cultivé sans pesticide ni engrais chimique, illustre une approche respectueuse de l’environnement.
Avec une centaine d’arbres et arbustes originaires des cinq continents, une grande variété de rosiers et de plantes vivaces, ce jardin se révèle comme un espace de découverte et de sérénité, où la diversité botanique surprend à chaque pas.
Superficie : 5 000 m2 Parking
Visite guidée et commentée (environ 1h) à la découverte d’un jardin ornemental riche en biodiversité, un verger abritant des espèces rares, et un potager cultivé sans pesticide ni engrais chimique.…
© Jean-Jacques Champ
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