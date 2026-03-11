Spectacle SEBASTIAN MARX EN RODAGE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31
L’humoriste franco-américain Sebastian Marx est de retour… et il prépare un tout nouveau spectacle !
Toujours aussi fin, incisif et bourré d’autodérision, Sebastian passe par L’Improviste pour tester ses nouvelles vannes, rôder ses idées et peaufiner son humour bien à lui.
Un spectacle en construction, en totale liberté, drôle, surprenant et vivant comme une plongée dans les coulisses de la création. .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
