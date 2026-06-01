Portes ouvertes à la Résidence services sénior Les Jardins d’Arcadie Brive Brive-la-Gaillarde
Portes ouvertes à la Résidence services sénior Les Jardins d’Arcadie Brive Brive-la-Gaillarde vendredi 12 juin 2026.
Brive-la-Gaillarde
Portes ouvertes à la Résidence services sénior Les Jardins d’Arcadie Brive
18 Avenue Alsace Lorraine Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 10:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Profitez de nos Journées Portes Ouvertes pour découvrir le concept de nos résidences services seniors, visiter les appartements et échanger avec nos équipes. Que vous soyez senior ou proche aidant, cet événement est l’occasion idéale pour obtenir toutes les réponses à vos questions et passer un moment convivial dans l’une de nos résidences.
Rendez-vous le vendredi 12 et le samedi 13 juin de 10h à 18h ! .
18 Avenue Alsace Lorraine Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 17 65 90
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English : Portes ouvertes à la Résidence services sénior Les Jardins d’Arcadie Brive
L’événement Portes ouvertes à la Résidence services sénior Les Jardins d’Arcadie Brive Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-03 par Brive Tourisme
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