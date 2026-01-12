Conférence: La céramique lémovice Gallo-romaine (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde

Conférence: La céramique lémovice Gallo-romaine (Musée Labenche)

Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

2026-06-13

Cycle de conférences de la Société des Amis du musée Labenche.

Par Vincent Serrat

Archéologue, INRAP Clermont-Ferrand

État des recherches sur les céramiques gallo-romaines en ex-Limousin et Auvergne.

Réservation obligatoire auprès du musée Labenche.

Infos: 05 55 18 17 70. .

