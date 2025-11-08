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800 ans de l’arrivée de Saint Antoine à Brive (Grottes de Saint Antoine) Brive-la-Gaillarde

800 ans de l’arrivée de Saint Antoine à Brive (Grottes de Saint Antoine) Brive-la-Gaillarde

800 ans de l’arrivée de Saint Antoine à Brive (Grottes de Saint Antoine) Brive-la-Gaillarde vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 41 avenue Edmond Michelet

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

800 ans de l’arrivée de Saint Antoine à Brive (Grottes de Saint Antoine)

41 avenue Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 09:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14

Au programme:
vendredi 12 à 20h30: veillée de prière pour la guérison.
Adoration, sacrement de la réconciliation, prière des frères, vénération des reliques
samedi 13: 9h00 prière à la Collégiale Saint Martin
11h00 Messe présidée par fr. Eric Bidot, évêque de Tulle.
12h15 Repas partagé.
15h00 Conférence: Grandir dans la foi avec Saint Antoine .
16h Marche vers le Calvaire et bénédiction de la ville
20h30 Feu de la Sainte Antoine.
dimanche 14: 10h30 messe des familles en plein air
12h15 Repas partagé
14h30 Spectacles et danses folkloriques, jeux pour enfants, course d’orientation, activités artistiques, marche spirituelle dans le sanctuaire.   .

41 avenue Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 10 60 

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English :

L’événement 800 ans de l’arrivée de Saint Antoine à Brive (Grottes de Saint Antoine) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-12 par Brive Tourisme

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