Brive-la-Gaillarde

800 ans de l’arrivée de Saint Antoine à Brive (Grottes de Saint Antoine)

41 avenue Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 09:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14

Au programme:

vendredi 12 à 20h30: veillée de prière pour la guérison.

Adoration, sacrement de la réconciliation, prière des frères, vénération des reliques

samedi 13: 9h00 prière à la Collégiale Saint Martin

11h00 Messe présidée par fr. Eric Bidot, évêque de Tulle.

12h15 Repas partagé.

15h00 Conférence: Grandir dans la foi avec Saint Antoine .

16h Marche vers le Calvaire et bénédiction de la ville

20h30 Feu de la Sainte Antoine.

dimanche 14: 10h30 messe des familles en plein air

12h15 Repas partagé

14h30 Spectacles et danses folkloriques, jeux pour enfants, course d’orientation, activités artistiques, marche spirituelle dans le sanctuaire. .

41 avenue Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 10 60

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English :

L’événement 800 ans de l’arrivée de Saint Antoine à Brive (Grottes de Saint Antoine) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-12 par Brive Tourisme