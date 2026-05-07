Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dégustation: Vin et grillades (Hotel Le Collonges) Brive-la-Gaillarde

Dégustation: Vin et grillades (Hotel Le Collonges) Brive-la-Gaillarde

Dégustation: Vin et grillades (Hotel Le Collonges) Brive-la-Gaillarde vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 3-5 Place Winston Churchill

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Dégustation: Vin et grillades (Hotel Le Collonges)

3-5 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Dégustations de vins animées par Damien Deschaseaux, proposées sous forme d’accords mets & vins .
Tarif: 39 euros (Sous réserve de modification: ex. Soirée champagne en fin d’année)   .

3-5 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 09 58 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dégustation: Vin et grillades (Hotel Le Collonges)

L’événement Dégustation: Vin et grillades (Hotel Le Collonges) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-03 par Brive Tourisme

À voir aussi à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)