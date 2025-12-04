Ciné-Goûter: Premières neiges (Rex) Brive-la-Gaillarde
Ciné-Goûter: Premières neiges (Rex) Brive-la-Gaillarde mercredi 21 janvier 2026.
Ciné-Goûter: Premières neiges (Rex)
3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21
Date(s) :
2026-01-21 2026-01-24
La neige n’a pas son pareil pour faire des merveilles. Elle invite au jeu, bien sûr, mais aussi à la rêverie, au fantastique, à l’observation et à la découverte. Plaisir du toucher, sensation de froid, le blanc envahit l’écran. Ce programme, entre fictions, imaginaires et témoignages documentaires, raconte à hauteur d’enfants leurs premières neiges…
A 16h. .
3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69
English : Ciné-Goûter: Premières neiges (Rex)
L’événement Ciné-Goûter: Premières neiges (Rex) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-12-02 par Brive Tourisme