Club de lecture Ossès
Club de lecture Ossès samedi 9 mai 2026.
Ossès
Club de lecture
Librairie Menta Ossès Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:30:00
fin : 2026-05-09 20:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Pour ce troisième rendez-vous du club de lecture, nous vous invitons à partager un livre autour du polar.
La lecture commune du club est Triste tigre de Neige Sinno, les nouveaux arrivants sont les bienvenus s’ils souhaitent
le lire aussi, afin d’échanger autour de cette lecture.
Pas de stress, juste le plaisir de faire découvrir nos pépites et de nous en parler à votre façon, avec vos mots.
Pour partager ce moment dans la convivialité, nous vous proposons une auberge espagnole chaque personne apporte de quoi manger et boire. .
Librairie Menta Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 54 57 47 librairie.menta@gmail.com
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English : Club de lecture
L’événement Club de lecture Ossès a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque
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