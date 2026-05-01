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Rencontre Gure kare-bihotzak, nos coeurs calcaires avec l’autrice Ossès

Rencontre Gure kare-bihotzak, nos coeurs calcaires avec l’autrice Ossès

Rencontre Gure kare-bihotzak, nos coeurs calcaires avec l’autrice Ossès samedi 23 mai 2026.

Adresse : Librairie Menta

Ville : 64780 Ossès

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Ossès

Rencontre Gure kare-bihotzak, nos coeurs calcaires avec l’autrice

Librairie Menta Ossès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Avec Itxaro BORDA. Venez échanger autour d’un café avec Itxaro autour de son recueil de poésie bilingue.   .

Librairie Menta Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 54 57 47  librairie.menta@gmail.com

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English : Rencontre Gure kare-bihotzak, nos coeurs calcaires avec l’autrice

L’événement Rencontre Gure kare-bihotzak, nos coeurs calcaires avec l’autrice Ossès a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque

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