Rencontre Gure kare-bihotzak, nos coeurs calcaires avec l’autrice Ossès
Rencontre Gure kare-bihotzak, nos coeurs calcaires avec l’autrice Ossès samedi 23 mai 2026.
Ossès
Rencontre Gure kare-bihotzak, nos coeurs calcaires avec l’autrice
Librairie Menta Ossès Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Avec Itxaro BORDA. Venez échanger autour d’un café avec Itxaro autour de son recueil de poésie bilingue. .
Librairie Menta Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 54 57 47 librairie.menta@gmail.com
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English : Rencontre Gure kare-bihotzak, nos coeurs calcaires avec l’autrice
L’événement Rencontre Gure kare-bihotzak, nos coeurs calcaires avec l’autrice Ossès a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque
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