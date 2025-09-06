Orchestre Symphonique du Pays Basque Choeur & Cuivres, Echos sacrés Ossès
Orchestre Symphonique du Pays Basque Choeur & Cuivres, Echos sacrés
Eglise Saint-Julien d’Antoche Ossès Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Depuis l’époque baroque, les cuivres sont présents dans le répertoire sacré. Au travers des siècles, le génie de grands compositeurs, tels Giovanni Gabrieli en Italie ou Henry Purcell en Angleterre, a doté l’ensemble de cuivres d’une place nouvelle aux côtés des chœurs. Soucieux d’occuper pleinement le volume des églises, ils créent ainsi des jeux d’échos, des effets de reliefs appelés chori spezzatti (chœurs séparés). En témoigne l’œuvre de Bruckner influencée par la Renaissance et la musique baroque intégrant les cuivres pour sublimer les nuances vocales. Ou plus récemment dans le Gloria de John Rutter, où l’on peut entendre l’influence du chant grégorien associée à celle de Poulenc, et de Stravinsky. .
Eglise Saint-Julien d’Antoche Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 74 20
