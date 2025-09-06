Orchestre Symphonique du Pays Basque Choeur & Cuivres, Echos sacrés Ossès

Orchestre Symphonique du Pays Basque Choeur & Cuivres, Echos sacrés Ossès vendredi 29 mai 2026.

Orchestre Symphonique du Pays Basque Choeur & Cuivres, Echos sacrés

Eglise Saint-Julien d’Antoche Ossès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Depuis l’époque baroque, les cuivres sont présents dans le répertoire sacré. Au travers des siècles, le génie de grands compositeurs, tels Giovanni Gabrieli en Italie ou Henry Purcell en Angleterre, a doté l’ensemble de cuivres d’une place nouvelle aux côtés des chœurs. Soucieux d’occuper pleinement le volume des églises, ils créent ainsi des jeux d’échos, des effets de reliefs appelés chori spezzatti (chœurs séparés). En témoigne l’œuvre de Bruckner influencée par la Renaissance et la musique baroque intégrant les cuivres pour sublimer les nuances vocales. Ou plus récemment dans le Gloria de John Rutter, où l’on peut entendre l’influence du chant grégorien associée à celle de Poulenc, et de Stravinsky. .

Eglise Saint-Julien d’Antoche Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 74 20

English : Orchestre Symphonique du Pays Basque Choeur & Cuivres, Echos sacrés

German : Orchestre Symphonique du Pays Basque Choeur & Cuivres, Echos sacrés

Italiano :

Espanol : Orchestre Symphonique du Pays Basque Choeur & Cuivres, Echos sacrés

L’événement Orchestre Symphonique du Pays Basque Choeur & Cuivres, Echos sacrés Ossès a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Pays Basque