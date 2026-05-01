Rencontre de bertsulari Emazteen tokia bertsularitzan Ossès
Rencontre de bertsulari Emazteen tokia bertsularitzan Ossès vendredi 29 mai 2026.
Ossès
Rencontre de bertsulari Emazteen tokia bertsularitzan
Librairie Menta Ossès Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29 21:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Venez assister à une rencontre de bertsulari entre Uxue ALBERDI et Miren ARTETXE, guidée par Nora ALBERDIDE LETE. .
Librairie Menta Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 54 57 47 librairie.menta@gmail.com
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English : Rencontre de bertsulari Emazteen tokia bertsularitzan
L’événement Rencontre de bertsulari Emazteen tokia bertsularitzan Ossès a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque
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