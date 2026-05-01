Ossès

Rencontre de bertsulari Emazteen tokia bertsularitzan

Librairie Menta Ossès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Venez assister à une rencontre de bertsulari entre Uxue ALBERDI et Miren ARTETXE, guidée par Nora ALBERDIDE LETE. .

Librairie Menta Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 54 57 47 librairie.menta@gmail.com

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English : Rencontre de bertsulari Emazteen tokia bertsularitzan

L’événement Rencontre de bertsulari Emazteen tokia bertsularitzan Ossès a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque