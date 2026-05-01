Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre de bertsulari Emazteen tokia bertsularitzan Ossès

Rencontre de bertsulari Emazteen tokia bertsularitzan Ossès

Rencontre de bertsulari Emazteen tokia bertsularitzan Ossès vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Librairie Menta

Ville : 64780 Ossès

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Ossès

Rencontre de bertsulari Emazteen tokia bertsularitzan

Librairie Menta Ossès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Venez assister à une rencontre de bertsulari entre Uxue ALBERDI et Miren ARTETXE, guidée par Nora ALBERDIDE LETE.   .

Librairie Menta Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 54 57 47  librairie.menta@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre de bertsulari Emazteen tokia bertsularitzan

L’événement Rencontre de bertsulari Emazteen tokia bertsularitzan Ossès a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Ossès (Pyrénées-Atlantiques)