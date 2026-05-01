Club de lecture thématique – « Amour, foi et solitude »

Ravie de vous rejoindre en semaine le jeudi 14 mai en début de soirée autour de la 10e édition du club

ADRESSE COMMUNIQUEE PAR MAIL LORS DE L’INSCRIPTION

On

va parler amour, spiritualité et solitude. Des thèmes très liés, que

l’on va mettre en contexte dans un monde moderne entre liberté,

(sur)indépendance et importance de la foi comme repère.

Le club prendra place dans un café cute au centre de Paris, où l’on pourra finir la journée autour d’une boisson/pâtisserie

La session débutera par une discussion/débat autour du thème, sur

lequel nous pourrons recommander des lectures en lien (livres, films,

musiques, vidéos, etc…).

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Consommation sur place obligatoire au café

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Qu’est ce que le That it Club ?

Né

dans l’idée de rendre accessible le club de lecture à tous et pour

tous, That it Club est un moment d’échanges et de partages de parcours

singuliers.

À l’inverse d’un club de lecture classique où le

l’ouvrage se positionne comme point de départ, le it club rebat les

cartes et valorise une problématique centrale qui définira par la suite

sélection des oeuvres par les participants.

Plus concrètement, on

part d’un questionnement concret pour arriver à des expériences de vie

et des lectures artistiques diverses.

Le point en + ?

That ic club n’inclut pas seulement les ouvrages, mais toutes les typologies d’art :

– Livres physiques/numériques

– Contenu musical/Audio

– Oeuvre artistique brute : peinture/dessin/photographie

– Pièces de cinéma/théâtre

Pour me suivre =

Instagram : @thatitclub

Rendez-vous le jeudi 14 mai (férié) à Paris pour discuter autour de nos parcours et recommander des lectures en lien !

Le jeudi 14 mai 2026

de 16h20 à 18h30

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-14T19:20:00+02:00

fin : 2026-05-14T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-14T16:20:00+02:00_2026-05-14T18:30:00+02:00



https://www.eventbrite.fr/e/club-de-lecture-thematique-amour-foi-et-solitude-tickets-1988758183262?aff=oddtdtcreator&_gl=1*12jdtfm*_up*MQ..*_ga*MTc3NTYyOTQxMC4xNzc3OTAxOTE4*_ga_TQVES5V6SH*czE3Nzc5MDE5MTYkbzEkZzEkdDE3Nzc5MDIwMDAkajYwJGwwJGgw thatitclub@gmail.com



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