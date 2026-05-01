Club de lecture thématique – « Amour, foi et solitude »
Club de lecture thématique – « Amour, foi et solitude » jeudi 14 mai 2026.
Ravie de vous rejoindre en semaine le jeudi 14 mai en début de soirée autour de la 10e édition du club
ADRESSE COMMUNIQUEE PAR MAIL LORS DE L’INSCRIPTION
On
va parler amour, spiritualité et solitude. Des thèmes très liés, que
l’on va mettre en contexte dans un monde moderne entre liberté,
(sur)indépendance et importance de la foi comme repère.
Le club prendra place dans un café cute au centre de Paris, où l’on pourra finir la journée autour d’une boisson/pâtisserie
La session débutera par une discussion/débat autour du thème, sur
lequel nous pourrons recommander des lectures en lien (livres, films,
musiques, vidéos, etc…).
_______________________________________________
Consommation sur place obligatoire au café
_______________________________________________
Qu’est ce que le That it Club ?
Né
dans l’idée de rendre accessible le club de lecture à tous et pour
tous, That it Club est un moment d’échanges et de partages de parcours
singuliers.
À l’inverse d’un club de lecture classique où le
l’ouvrage se positionne comme point de départ, le it club rebat les
cartes et valorise une problématique centrale qui définira par la suite
sélection des oeuvres par les participants.
Plus concrètement, on
part d’un questionnement concret pour arriver à des expériences de vie
et des lectures artistiques diverses.
Le point en + ?
That ic club n’inclut pas seulement les ouvrages, mais toutes les typologies d’art :
– Livres physiques/numériques
– Contenu musical/Audio
– Oeuvre artistique brute : peinture/dessin/photographie
– Pièces de cinéma/théâtre
Pour me suivre =
- Instagram : @thatitclub
Rendez-vous le jeudi 14 mai (férié) à Paris pour discuter autour de nos parcours et recommander des lectures en lien !
Le jeudi 14 mai 2026
de 16h20 à 18h30
payant Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-14T19:20:00+02:00
fin : 2026-05-14T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-14T16:20:00+02:00_2026-05-14T18:30:00+02:00
https://www.eventbrite.fr/e/club-de-lecture-thematique-amour-foi-et-solitude-tickets-1988758183262?aff=oddtdtcreator&_gl=1*12jdtfm*_up*MQ..*_ga*MTc3NTYyOTQxMC4xNzc3OTAxOTE4*_ga_TQVES5V6SH*czE3Nzc5MDE5MTYkbzEkZzEkdDE3Nzc5MDIwMDAkajYwJGwwJGgw thatitclub@gmail.com